Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 1 firar

Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir sürücü ise firar etti.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:14
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 1 firar
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Olay Tekirdağ-Malkara kara yolu Şarköy sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Malkara istikametinde seyir halinde bulunan 59 AE 808 plakalı araçla aynı yönde seyir halinde olan Volkan Gürkan (38) idaresindeki 59 ADU 982 plakalı araca arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle 59 ADU 982 plakalı araç şarampole yuvarlanarak adeta demir yığınına dönüştü. Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü Volkan Gürkan (38) olay yerinde hayatını kaybederken, 59 AE 808 plakalı araç sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Jandarma, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


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