Tekirdağ'da feci olay: Takla atarak yanan araçta hayatını kaybetti

Tekirdağ’da Avrupa Otoyolu’nda bariyerlere çarparak takla atan aracın yanması sonrası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:53
Tekirdağ'da feci olay: Takla atarak yanan araçta hayatını kaybetti
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Avrupa Otoyolu üzeri Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi mevkiinde Yusuf Çelik (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

ARAÇTAN ÇIKAMADI

Araç alev alırken, yaralanan sürücü Çelik araçtan çıkamadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Yusuf Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.


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