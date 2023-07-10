Trabzon’da 6 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:53

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:53

Ortahisar ilçesinin Pelitli Mahallesi'nde, Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize-Trabzon istikametinde gitmekte olan bir otomobil iddiaya göre ani fren yaptı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen toplam 6 araç kontrollerini sağlamayarak peş peşe birbirine vurdu.

Ani fren ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazası gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edilirken, yaşanan trafik kazası Karadeniz Sahil Yolu’nda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Polis ekipleri güvenli geçişleri sağlamak için bir süre sonra ulaşımı yan yoldan sağlarken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu tekrar çift şeritten ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.