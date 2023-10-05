Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna baskın düzenlendi. Operasyonda masaj salonu işletmecisi 2 kişi ile masöz olarak çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 18:22
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık etme veya zorlama suçları ile mücadele kapsamında Bahçelievler Mahallesi’nde bir masaj salonunda para karşılığı fuhuş yapıldığını tespit etti.

İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, salonun işletmecileri A.K. adlı kadın ve A.D. adlı erkek ile masöz olarak çalışan 4 kadını gözaltına aldı.

Ekiplerin masaj salonunda yaptığı aramada seansların yazıldığı not defteri, 4 adet doğum kontrol hapı ve 4 bin 800 lira para ele geçirildi.

 


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