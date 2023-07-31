Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:45
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapıp iletişime geçtikleri kişilerle fuhuş yapanları ve yaptıranları teknik takibe aldı.

Ekipler, takibin ardından İsmetpaşa Mahallesi'nde fuhuş için kullanılan eve operasyon düzenledi. Baskında yabancı uyruklu kadınlar ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, evde şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 6 bin 715 TL, 10 euro ve çok sayıda cinsel ilişkide kullanılan materyal ele geçirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli sorguları için adliyeye sevk edildi.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.P. ve G.Ö. yer temin edip para karşılığı zorla fuhuş yaptırmak suçundan tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.


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