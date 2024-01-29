Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:28
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Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı tesisin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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