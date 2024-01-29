Feribot yangınında kaybolan TIR şoförünün eniştesi: 'Ölüsünün bile bulunmasından ümidi kestik'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:05

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022'de Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi.

Çakır'ın, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya gitmeyi planladığı belirtildi.

DNA TESTİ DE SONUÇSUZ KALDI

Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce bir arkadaşı tarafından görüldüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.

Çakır'ın ablası Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi örneği verdi ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.

Aydın'da oturan babası Sedat Çakır (73), annesi Hülya Çakır (72), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür, 711 gün geçmesine rağmen Mehmet Çakır'dan haber alamadı.

Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "Mehmet'in bugüne kadar ne dirisine ne de ölüsüne ulaşılamadı. Bölgede gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları da uzun zaman önce son buldu. Üzüntümüz her geçen gün büyüdü. Eşimin kardeşi için ağlamaktan gözyaşları kurudu. İlaçlarla ayakta duruyor. Bırakın dirisini, ölüsünün bile bulunmasından ümidimizi kestik" dedi.