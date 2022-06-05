Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan gübre yüklü kamyonet takla atarak karşı şeride devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 18:06
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
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Kaza, 100'üncü Yıl Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. M.M.'nin kullandığı 59 AY 693 plakalı gübre yüklü kamyonet, iddiaya göre, freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı.

Karşı şeride devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Devrilen kamyoneti gören 3 sürücü otomobillerini durdurmak isterken birbirine çarptı.

Otomobillerde hasar oluştu, sürücüler yaralanmadı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından 3 yaralı, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


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