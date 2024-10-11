Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 1 bebek yaralı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:25

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:26

Faruk Aksan (37) idaresindeki 41 VV 964 plakalı otomobil, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bebek ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.