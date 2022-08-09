Tekirdağ'da iki sevgilinin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

09 Ağustos 2022 Salı, 08:46

Tekirdağ'da iki sevgilinin 25 metrelik uçurumdan atlayarak yaşamını yitirmelerine ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Görgü tanıkları, kıskançlık yüzünden çıkan kavgada Selçuk Çetiner'in tartıştğı sevgilisi Mehlika Derici'yi önce iteklediği daha sonra 'ölürsek birlikte öleceğiz' diyerek kucaklayıp, ölüme atladıklarını anlattı.

ÖNCE İTTİ, SONRA KUCAKLAYIP ATTI

Merve Y. adlı görgü tanığı olayın etkisiyle şoka girdiğini anlatarak ifadesinde "Benim doğum günümdü. Eğlence mekanından çıktığımızda alkollüydük. Polis çevirmesini görünce arkadaşlarımızı uyardık. Selçuk, bunun üzerine polisten kaçmak için Aşıklar Tepesi'ne doğru otomobille çıktı. Biz de peşinden gittik. Aralarında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Önce Mehlika'yı itti. Biz yerden kaldırdık. Daha ne olduğunu anlayamadan 'ölürsek birlikte öleceğiz' deyip, Mehlika'yı kucaklayıp, uçurumdan aşağıya atladı" dediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Merve Y.'nin erkek arkadaşı Arda Tolunay Y. ise ifadesinde, arkadaşları Mehlika Derici, Selçuk Çetiner, kız arkadaşı Merve Y. (32) ve diğer 6 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için balık restoranına gittiklerini belirtti.

Restorandan çıktıktan sonra Marmaraereğlisi deniz feneri tarafına arabalarıyla gittiklerini, burada da bir müddet oturduklarını ve alkol aldıklarını söyledi.

Daha sonra alkolün etkisiyle Mehlika Derici ile Selçuk Çetiner'in kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartıştıkları ve itişme yaşandığını, sonrasında Selçuk Çetiner'in Mehlika Derici'yi belinden sararak beraber tepeden atladıklarını anlattı.