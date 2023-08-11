Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Tekirdağ’da TEM ekiplerince düzenlenen IŞİD operasyonunda bir kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Yürütülen çalışmalarda; Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca "IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri çıkarılan Kırgızistan vatandaşı S.Y. isimli şahıs tespit edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda şahıs, Muratlı ilçesinde yakalanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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