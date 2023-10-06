Tekirdağ’da IŞİD operasyonu!

Tekirdağ'da terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:40
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Z.E.E.’nin Çorlu’daki adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen zanlının evine yapılan aramada 6 adet cep telefonu, bir tabanca ile örgüte ait yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan Z.E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


tekirdağ IŞİD Operasyon

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