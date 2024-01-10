Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:32
Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 3 zanlı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ için faaliyet gösterdiği öne sürülen A.A, M.A. ve M.D'yi adreslerinde yakaladı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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