Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, terör örgütü DEAŞ için faaliyet gösterdiği öne sürülen A.A, M.A. ve M.D'yi adreslerinde yakaladı.
Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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