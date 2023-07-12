Tekirdağ'da kaçak getirilen aslan, maymun ve piton ele geçirildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada yurda kaçak olarak getirildiği belirlenen aslan, maymun ve piton ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri (CİTES) kategorisine giren hayvanları yurda kaçak olarak getirilip, sosyal medya üzerinden ticaretinin yapıldığı belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelinin ilçenin Kamaradere Mahallesi'ndeki villasında yaptığı aramada 1 aslan, 1 maymun ve 1 piton ele geçirildi.
El konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hayvanları getirdiği belirlenen 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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