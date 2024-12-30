Tekirdağ’da kaçak içki ve uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 30.12.2024 - 10:00

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık 2024 günü Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde iki farklı araca yönelik kontroller gerçekleştirdi.

İ.Ş.’nin kullandığı araçta yapılan aramada, 37 adet 1000 mililitrelik rakı, 1 adet 1000 mililitrelik votka, 20 adet 1000 mililitrelik viski, 14 adet 500 mililitrelik bira ve 9 litre şarap ele geçirildi.

Aynı gün E.Ö.’nün bulunduğu araçta yapılan kontrollerde ise 35 adet 1000 mililitrelik rakı, 1 adet 1000 mililitrelik votka, 15 adet 1000 mililitrelik viski ve 3 litre şarap tespit edilerek el konuldu.

Öte yandan 28 Aralık 2024 günü Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde N.S. isimli şahsın üst aramasında 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.