Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı
Ankara Valiliği, Nevşehir'de kaçak yollarla üretilen ve Ankara'ya getirilen 8 bin litre kaçak içkinin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara Valiliği, Yenimahalle ilçesinde 8 bin litre kaçak alkollü içkinin ele geçirildiğini ve konuyla alakalı 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bugün Yenimahalle ilçesinde yapılan takipli çalışmalar neticesinde Nevşehir İlinde kaçak yollarla üretilen ve ilimize getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirilmiş, konuyla alakalı 3 şahsa adli işlem yapılmıştır" denildi.
Etiketler: #Ankara Valiliği #kaçak içki
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