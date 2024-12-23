Muğla'da kaçak içki operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Çıldır Mahallesi'nde ikamet eden B.Y'nin kaçak içki yapımı için İzmir'den etil alkol getireceği ihbarı üzerine şüphelinin aracına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: #muğla #kaçak içki #Operasyon
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