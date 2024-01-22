Tekirdağ'da 'kaçak kazı' operasyonu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir araçtaki aramada tarihi eser niteliğindeki objeler ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda S.K., H.K., B.E., S.T. isimli şahıslar Malkara Kavakçeşme Mahallesinde durduruldu.
Şahısların kullandığı araçta yapılan aramada 7 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, 1 adet define arama dedektörü, 2 adet define arama için kullanılan bakır alan tarama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet çekiç, 4 adet keski, 1 adet levye ele geçirildi.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
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