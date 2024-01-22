Tekirdağ'da 'kaçak kazı' operasyonu

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:20

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda S.K., H.K., B.E., S.T. isimli şahıslar Malkara Kavakçeşme Mahallesinde durduruldu.

Şahısların kullandığı araçta yapılan aramada 7 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, 1 adet define arama dedektörü, 2 adet define arama için kullanılan bakır alan tarama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet çekiç, 4 adet keski, 1 adet levye ele geçirildi.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.