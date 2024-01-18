Askeri alanda kazı yaptılar: Baskınla yakalandılar

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:33

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:33

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ve Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği ekiplerince birlikte kaçak kazıya yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında; “2863 SKM Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçu ile ilgili olarak, girilmesi yasak askeri alanda kaçak kazı yapan şahısların olduğu bildirilmesi üzerine, bahse konu alanda yapılan çalışmada 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı alanında yapılan tespitlerde, 1 adet sondaj yapmaya yarayan benzinli motor, 1 adet metal boru, 1 adet pülverizatör, 4 litre benzin, 2 adet 19 litrelik su bidonu, çok sayıda anahtar ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A., O.Ö., A.K. ve M.M. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.