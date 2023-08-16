Tekirdağ'da kadın cinayeti... Süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde birlikte olduğu iddia edilen kadını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren fail Ü.I. adlı erkek gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.
Edinilen bilgiye göre göre, Ü.I. ile birlikte olduğu iddia edilen Z.A. adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Ü.I. (26) adlı erkek, Z.A.’yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.
Fail Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Ü.I. gözaltına alınırken olayın yaşandığı eve kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- Bu meşrubatı sakın içmeyin!
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- HDP'den yanıt!
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü
- AKP’li isimler ‘aflarını istiyor’!