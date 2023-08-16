Tekirdağ'da kadın cinayeti... Süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

Yayınlanma: 16.08.2023 - 14:03

Güncelleme: 16.08.2023 - 14:04

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre göre, Ü.I. ile birlikte olduğu iddia edilen Z.A. adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Ü.I. (26) adlı erkek, Z.A.’yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

Fail Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Ü.I. gözaltına alınırken olayın yaşandığı eve kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.