Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
Tekirdağ'da daha önce kayıp ihbarı yapılan şahsın Marmara Denizi'nde cesedi bulundu.
Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Rumeli İskelesi mevkii Marmara Denizi açıklarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre deniz yüzeyinde hareketsiz insan cesedi fark eden balıkçılar, durumu hemen Sahil güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil güvenlik Komutanlığı ekipleri, Denizde bulunan cesedi çıkararak Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi.
Burada yapılan savcılık incelemelerin ardından cesedin daha önce Kapaklı ilçesinde kayıp ihbarı yapılan S.Ç.'ye ait olduğu öğrenildi. Savcılık incelemesinden sonra S.Ç.'nin cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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