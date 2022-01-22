Tekirdağ'da kediye işkence edip öldüren isim tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sokakta bir kediye işkence ettikten sonra boğarak öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Merkez Mahallesi'nde bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 40'tan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.
Ekipler, kaldırımda yürürken sokak kedilerini yanına çağıran, bunlardan birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence eden, ardından da hayvanı boğarak öldürdüğü belirlenen kişinin S.A. olduğunu saptadı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Video Haberler
- 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
En Çok Okunan Haberler
- Karaveli skora rağmen oyundan memnun
- Kamer Genç unutulmadı
- Sezen Aksu hakkında bir suç duyurusu daha
- Rapçiler klipleri için gerçek silahla market soydu
- Dünyaca ünlü Rio Karnavalı ertelendi
- Halk Ekmek büfesine saldıran kişi hakkında yeni gelişme
- ABD'den 90 tonluk 'Ukrayna' hamlesi
- Dikkat çeken isim Kırmızı Oda'ya geri dönüyor
- Kediye işkence edip öldüren isim tutuklandı
- Maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler