Tekirdağ'da kent genelinde operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Ergene ilçesi E-80 Avrupa Otoyolunda, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlediği uygulamada, farklı uyruklardan toplam 17 düzensiz göçmen ve 1 organizatör araçla birlikte yakalandı.
Organizatör gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.
Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmen kaçakçılığı
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