Tekirdağ'da kent genelinde operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ'da kent genelinde operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 13:06

Ergene ilçesi E-80 Avrupa Otoyolunda, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlediği uygulamada, farklı uyruklardan toplam 17 düzensiz göçmen ve 1 organizatör araçla birlikte yakalandı.

Organizatör gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmen kaçakçılığı

İlgili Haberler

Çeşme'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 39 kişi yakalandı

Çeşme'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 39 kişi yakalandı
Bitlis'te 21 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı

Bitlis'te 21 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı
Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler