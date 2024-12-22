Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #EDirne
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