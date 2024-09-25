Tekirdağ’da kimyasal madde deposunda yangın paniği!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tekirdağ’da kimyasal madde deposunda yangın paniği!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 07:15

Çorlu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Hatipler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilen depoda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. İş yeri güvenlik görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen güvenlik görevlisine ambulansta müdahale edilirken, deponun önünde park halinde bulunan bir araç yandı.

1 BUÇUK SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin depoda soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #tekirdağ

İlgili Haberler

Son dakika... İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika yangını!

Son dakika... İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika yangını!
Kimya fabrikasında yangın paniği: 2 saatte söndürüldü

Kimya fabrikasında yangın paniği: 2 saatte söndürüldü
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava açıldı

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava açıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler