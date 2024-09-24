Son dakika... İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika yangını!
Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde kimyasal madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler: #Yangın #beylikdüzü
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