Tekirdağ'da korkunç kaza: Otomobil sürücüsü yanarak can verdi!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, refüje çarpıp takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti. Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da korkunç kaza: Otomobil sürücüsü yanarak can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 11:30

Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Malkara ilçesi Izgar Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Edirne'nin Keşan yönünden gelen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp, takla atarak karşı yöne geçti. Kaza sonrası araç alev aldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, ekipler sürücünün öldüğünü tespit etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

 


Etiketler: #tekirdağ

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