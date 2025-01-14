Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 370 bin makaron, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:58

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #gözaltı #Kaçakçılık #Operasyon #tekirdağ

İlgili Haberler

3 milyon 218 bin 400 makaron, 641 bin 340 doldurulmuş sigara... Isparta’da dev 'kaçakçılık' operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

3 milyon 218 bin 400 makaron, 641 bin 340 doldurulmuş sigara... Isparta’da dev 'kaçakçılık' operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı
Kocaeli’de 'kaçakçılık' operasyonu: Tam 600 kiloya ele konuldu...

Kocaeli’de 'kaçakçılık' operasyonu: Tam 600 kiloya ele konuldu...
27 bin 980 makaron, 5,5 kilo tütün... Sinop'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

27 bin 980 makaron, 5,5 kilo tütün... Sinop'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler