Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 370 bin makaron, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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