Silahla oynarken amca oğlunu vurdu
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kişi, silahla oynadığı sırada kazara amca oğlunu vurarak öldürdü.
Bursa’nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Panayır Caddesi’nde M.A. oturdukları aile apartmanında ruhsatsız silahla oynamaya başladı. M.A. yanlışlıkla tetiğe basması sonucu amcasının oğlu İsa Ayvaz’ı boğazından vurdu. İsa Ayvaz ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayvaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ruhsatsız tabancaya el konularak muhafaza altına alındı. Şüpheli M.A. ise emniyette ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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