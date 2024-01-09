Tekirdağ'da kürek ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kürek ve bıçakla ettiği kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, Yeşiltepe Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Bir grup yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıslar, kavga etmeye başladı.
Kürek, tahta ve bıçakla birbirlerine giren şahıslardan 2’si yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- AKP'li Hatipoğlu'na 'manidar' özür
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- Plakalarda yeni dönem!