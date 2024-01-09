Tekirdağ'da kürek ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kürek ve bıçakla ettiği kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:38
Tekirdağ'da kürek ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, Yeşiltepe Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Bir grup yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıslar, kavga etmeye başladı.

Kürek, tahta ve bıçakla birbirlerine giren şahıslardan 2’si yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sürüyor.


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