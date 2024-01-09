Tekirdağ'da kürek ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:38

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:39

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Bir grup yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıslar, kavga etmeye başladı.

Kürek, tahta ve bıçakla birbirlerine giren şahıslardan 2’si yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sürüyor.