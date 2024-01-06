Mardin’de 'silahlı' kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 17:51
Mardin’de 'silahlı' kavga: 2’si ağır 5 yaralı
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Alınan bilgilere göre, Kabala Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan A.A., A.A., M.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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