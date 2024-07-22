PKK ve Öcalan lehine slogan atmışlardı: Mersin'de yaşanan olayla ilgili 9 gözaltı!

Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK marşı ile halay çekip PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmıştı. Tepki çeken görüntülere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 19:55
PKK ve Öcalan lehine slogan atmışlardı: Mersin'de yaşanan olayla ilgili 9 gözaltı!
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Mersin sahilinde bir grup genç, terör örgütü PKK marşı ile halay çekti. Bir başka kişi tarafından kaydedilen videoda PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı görüldü.

Bu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

"2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir."


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