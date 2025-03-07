Tekirdağ'da litrelerce 'sahte içki' ele geçirildi
Tekirdağ'da 125 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde evlerinde sahte içki bulunan kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 125 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ve 100 boş şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #tekirdağ #Sahte içki
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