Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 13:40

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün trafik kontrolü yapan polis ekipleri, M.A.'nın kullandığı 34 FFJ 895 plakalı motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü, takip sonucu yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen M.A.'yı yakalayan 2 polis memuru sürücüye şiddet uyguladı. Polislerin M.A.’ya uyguladığı şiddet çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler tepki çekerken valilik, başlattığı soruşturma kapsamında 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada, "5 Nisan 2025 günü Çorlu ilçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş talep edilmiş ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır" denildi. 


Etiketler: #tekirdağ #Çorlu

İlgili Haberler

Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Polis yürüyüşe izin vermedi: Kadınlardan 'gözaltında çıplak arama' protestosu

Polis yürüyüşe izin vermedi: Kadınlardan 'gözaltında çıplak arama' protestosu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler