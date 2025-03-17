Tekirdağ'da motosikletten ateş açıldı! 1 kişi yaralandı: 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı, 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da motosikletten ateş açıldı! 1 kişi yaralandı: 5 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:24

Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde 34 BOY 036 plakalı araç içerisinde bekleyen D.B'ye motosikletle yaklaşan bir kişi ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu D.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı D.B. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan D.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli A.E. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri A.B.B, N.A, F.K. ve U.D'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #112 Acil #saldırı

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