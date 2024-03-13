Tekirdağ'da 'mucize' gibi olay: Bu araçtan sağ çıktılar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şarampole uçan araç, ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta karı koca kazadan hafif kırıklar ile kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:28
Tekirdağ'da 'mucize' gibi olay: Bu araçtan sağ çıktılar
Abone Ol google-news

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Ergene istikametine seyreden Semra A. idaresindeki idaresindeki 59 AIR 958 plakalı otomobil, sağanak yağışın olduğu saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Ağaca çarpan araç hurdaya dönerken, sürücü Semra A. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Ferzende A. yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hafif kırıkları olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


kaza haberleri Çatalca haberleri iett haberleri

İlgili Haberler

Ataşehir'de yol verme 'inatlaşması' kazaya neden oldu: O anlar araç içi kamerasına yansıdı

Ataşehir'de yol verme 'inatlaşması' kazaya neden oldu: O anlar araç içi kamerasına yansıdı
Samet’in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

Samet’in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı
Çatalca’da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çatalca’da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekli yurttaştan İmamoğlu'na: 'Bir şey diyeceğim ama Erdoğan duyacak mı?'

Emekli yurttaştan İmamoğlu'na: 'Bir şey diyeceğim ama Erdoğan duyacak mı?'
BUDO’nun seferleri iptal edildi

BUDO’nun seferleri iptal edildi
Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç öldü

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç öldü
Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
Bakanlık duyurdu! LGS başvurularında flaş gelişme

Bakanlık duyurdu! LGS başvurularında flaş gelişme
Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz
Galatasaray’da heyecan zirvede: Yeni başkanın belirleneceği tarih açıklandı!

Galatasaray’da heyecan zirvede: Yeni başkanın belirleneceği tarih açıklandı!