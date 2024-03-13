Ataşehir'de yol verme 'inatlaşması' kazaya neden oldu: O anlar araç içi kamerasına yansıdı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki iki otomobil arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki tartışma inatlaşmaya dönüştü. O anlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde TEM bağlantı yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, Kozyatağı'ndan Kavacık istikametine seyir halinde olan otomobil sürücü ile cip sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı.
Otomobil sürücüsü üçüncü şeritten sol şeride geçmek için sollama yaptığı sırada cip otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Sürücüler arasındaki tehlikeli inatlaşma ve kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
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