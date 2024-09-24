Tekirdağ'da operasyon: 23 bin TL sahte para ele geçirildi

Muratlı ilçesinde bir esnafa sahte 100 TL verildiği tespit edilen şahısların bulunduğu araç, Çorlu’da durdurularak yapılan aramada 23 bin TL sahte olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da operasyon: 23 bin TL sahte para ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:51

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül 2024 tarihinde Muratlı ilçesinde bir esnafa sahte 100 TL verildiği bilgisini aldı.

Şüphelilerin araçla ilçeden ayrıldıkları tespit edilince, bahse konu araç Çorlu’da durduruldu. Araçta yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 23 bin TL (230 adet 100 TL) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, üç şüpheli hakkında parada sahtecilik suçundan yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ

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