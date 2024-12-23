Tekirdağ'da perde fabrikasında yangın paniği: Bir anda duman yükseldi!
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde perde fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren perde fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İddiaya göre, iplik bölümünden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevleri kontrol altına alınarak söndürdü.
Fabrikada büyük çaplı hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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