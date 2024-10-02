Tekirdağ’da ruhsatsız silah ve fişek operasyonları
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi ve Çorlu Önerler Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi’nde H.B. isimli şahsa yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi.
Ayrıca, 1 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Önerler Mahallesi’nde O.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 28 adet av fişeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 60 adet fişek ve 3 adet harici taşınabilir disk bulundu.
Her iki olayla ilgili olarak 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #silah #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Real Madrid'de Arda Güler kararı!
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
- Saniye Ateş'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- Sinan Ateş'in ailesine saldırı
- YSK’den seçim hazırlığı
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- Yeni sezonun ilk fideleri toprakla buluştu