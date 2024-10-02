Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:59

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Dicle Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 6 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K, A.A, N.Ç, A.E.T, M.B, M.S. ile Ş.A. emniyete götürüldü.


Etiketler: #Şanlıurfa #gözaltı

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