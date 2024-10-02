Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Dicle Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 6 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K, A.A, N.Ç, A.E.T, M.B, M.S. ile Ş.A. emniyete götürüldü.
Etiketler: #Şanlıurfa #gözaltı
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