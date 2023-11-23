Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:11

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:11

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahallesi Özaltın sokak üzerinde sabah saatlerinde köpek gezdirenler; boş arazide ağaca asılı halde erkek cesedi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Ö.A. (30) olduğu belirlenen şahsın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.