Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde köpek gezdirenler, boş arazide ağaca asılı halde erkek cesedi buldu.

İHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:11
Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahallesi Özaltın sokak üzerinde sabah saatlerinde köpek gezdirenler; boş arazide ağaca asılı halde erkek cesedi gördü. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Ö.A. (30) olduğu belirlenen şahsın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri asılı bulundu ceset

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