Aracındaki şişeler ele verdi: 170 litre sahte alkol ele geçirildi
Kırıkkale’de bir otomobilin içerisinde fark edilen alkol şişeleri üzerinden harekete geçen polis ekipleri, gözaltına aldığı şahsın evinde ve iş yerinde yaptığı aramada 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 adet kit ele geçirdi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ’Zehir’ operasyonu düzenledi.
Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçen polis, otoparkta park halindeki U.K. isimli yurttaşa ait otomobilde alkol şişelerini fark etti. Gözaltına alınan U.K.’nın (47) alınan ifadesini ardından Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı kararıyla şüpheli U.K’nin iş yerine ve ikametine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ev ve işyerinde yapılan aramada el yapımı 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” uyarınca hakkında adli işlem başlatıldı.
Video Haberler
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor
- Dolar adım adım 15 liraya yürüyor
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- Meteoroloji gün verdi: İstanbul'a kar geliyor
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'