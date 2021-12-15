Aracındaki şişeler ele verdi: 170 litre sahte alkol ele geçirildi

Kırıkkale’de bir otomobilin içerisinde fark edilen alkol şişeleri üzerinden harekete geçen polis ekipleri, gözaltına aldığı şahsın evinde ve iş yerinde yaptığı aramada 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 adet kit ele geçirdi.

İHA
15 Aralık 2021 Çarşamba, 22:06
Aracındaki şişeler ele verdi: 170 litre sahte alkol ele geçirildi
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ’Zehir’ operasyonu düzenledi.


Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçen polis, otoparkta park halindeki U.K. isimli yurttaşa ait otomobilde alkol şişelerini fark etti. Gözaltına alınan U.K.’nın (47) alınan ifadesini ardından Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı kararıyla şüpheli U.K’nin iş yerine ve ikametine eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Ev ve işyerinde yapılan aramada el yapımı 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” uyarınca hakkında adli işlem başlatıldı.


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