Aracındaki şişeler ele verdi: 170 litre sahte alkol ele geçirildi

15 Aralık 2021 Çarşamba, 22:06

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ’Zehir’ operasyonu düzenledi.



Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçen polis, otoparkta park halindeki U.K. isimli yurttaşa ait otomobilde alkol şişelerini fark etti. Gözaltına alınan U.K.’nın (47) alınan ifadesini ardından Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı kararıyla şüpheli U.K’nin iş yerine ve ikametine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ev ve işyerinde yapılan aramada el yapımı 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” uyarınca hakkında adli işlem başlatıldı.



