Tekirdağ'da 'silah kaçakçılarına' operasyon: 5 gözaltı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:11

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:12

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde Z.E.'ye ait evde uzun namlulu silah olduğunu belirleyip, harekete geçti.

Evde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek, 1 şarjör, 28 mermi ve 1 kasatura ele geçirdi. Z.E. gözaltına alındı. Şarköy ilçesi Yeniköy ve Camikebir mahallerinde de silah olduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 uçaksavar mermisi, 2 şarjör, çeşitli ebatlarda 94 mermi, 8 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda E.A., İ.A., A.A. ve A.B. gözaltına alındı.

Toplam 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.