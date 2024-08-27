Tekirdağ'da 'silah kaçakçılarına' operasyon: 5 gözaltı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ile Şarköy ilçelerinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde Z.E.'ye ait evde uzun namlulu silah olduğunu belirleyip, harekete geçti.
Evde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek, 1 şarjör, 28 mermi ve 1 kasatura ele geçirdi. Z.E. gözaltına alındı. Şarköy ilçesi Yeniköy ve Camikebir mahallerinde de silah olduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 uçaksavar mermisi, 2 şarjör, çeşitli ebatlarda 94 mermi, 8 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda E.A., İ.A., A.A. ve A.B. gözaltına alındı.
Toplam 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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