Rusya'nın sosyal medya uygulaması App Store'dan kaldırıldı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:16

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 24 Şubat'ta başlayan savaş hala devam ederken Apple'dan bir adım geldi. Rusya'nın popüler sosyal medya uygulaması VKontakte(VK) App Store'dan kaldırdı. Facebook benzeri bir uygulama olan VKontakte, özellikle Rusya'da oldukça popüler.

SOSYAL MEDYA UYGULAMASI KALDIRILDI

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle tüm dünyada farklı alanlarda ambargo ile karşılaşıyor. Apple da bu ambargolardan birini App Store üzerinden uygulamaya başladı.

Hatırlatmak gerekirse Apple savaşın ilk günlerinde Rusya'dan çıktığını açıklamıştı. Öte yandan kararının arkasında duran Apple şimdi de VKontakte başta olmak üzere Mail.ru, VK Music ve Youla gibi uygulamaları da uygulama mağazasından kaldırdı.

Konu hakkında VK Company tarafından da açıklama geldi. Apple'ın VK uygulamalarını engellediğini bu sebeple App Store üzerinden artık indirilemez oldukları aktarıldı. Bir diğer yandan halihazırda uygulamanın yüklü olduğu cihazlarda uygulamalar halen kullanılabiliyor.