Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 silah ele geçirildi, bir şüpheli ise gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi.
Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, adresinde yaptığı aramada 1 adet tabanca, 1 adet yivli tüfek, 2 adet av tüfeği, 70 adet fişek, 1 adet şarjör, 150 adet mermi ile 2 adet 6136’ya tabi bıçak ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan şahıs jandarmaya götürüldü.
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