Eş zamanlı operasyon: Hapis cezası ile aranmakta olan şahıslar yakalandı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:55

Güncelleme: 19.03.2024 - 09:55

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik iki günde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda şahıs yakalandı.

0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (1) şahıs ve ifadeye yönelik aranan; hırsızlık suçundan 1 şahıs, uyuşturucu suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 şahıs, cinsel istismar suçundan 1 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs ile diğer suçlardan 10 şahıs olmak üzere toplamda 38 şahıs yakalandı.