Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği iki şüphelinin üzerini aradı.
Üst aramasında 12 gram uyuşturucu ele geçirilen E.Z. ve Y.E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 75 gram uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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