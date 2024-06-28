Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti şüphelisine gözaltı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, av bayisinde, kaçak olduğu belirlenen silahlar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki av bayisinde kaçak silahlar bulunduğunu belirledi.
İş yeri ve sahibi E.K.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 11 tabanca, 6 kurusıkı takanca, 5 av tüfeği, 3 kılıç, 116 oluklu mekanizmalı bıçak, 450 kurusıkı tabanca mermisi, 12 dolu fişek, 5 bin 120 av tüfeği fişeği ve 52 bin 150 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K. hakkında, 'Yasa dışı silah ticareti yapma' suçundan işlem başlatıldı.
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