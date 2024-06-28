Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti şüphelisine gözaltı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, av bayisinde, kaçak olduğu belirlenen silahlar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:42
Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti şüphelisine gözaltı
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Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki av bayisinde kaçak silahlar bulunduğunu belirledi.

İş yeri ve sahibi E.K.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 11 tabanca, 6 kurusıkı takanca, 5 av tüfeği, 3 kılıç, 116 oluklu mekanizmalı bıçak, 450 kurusıkı tabanca mermisi, 12 dolu fişek, 5 bin 120 av tüfeği fişeği ve 52 bin 150 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. hakkında, 'Yasa dışı silah ticareti yapma' suçundan işlem başlatıldı. 


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