Tekirdağ'da 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki ayrı adreste sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisine ulaştı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adreslerde yapılan aramada 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.C. ve S.K. hakkındaki soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Havuza girmek isteyen kadınlara tehdit
- Koray Aydın istifa etti! İşte açıklama metni
- Zeynep Mayruk kimdir?
- 'Bunu yapacak kişi Ali Koç'tur'
- Temassız işlem limitinde değişiklik
- 'Fahrettin Koca istifasını sundu'
- 'Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim'
- Sınırda insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı
- MİT Gerçeği
- Mehmet Yalçınkaya eline ne olduğunu açıkladı