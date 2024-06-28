Tekirdağ'da 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:22

Güncelleme: 28.06.2024 - 13:28

İl Emniyet Müdürlüğü ile Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki ayrı adreste sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisine ulaştı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adreslerde yapılan aramada 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.C. ve S.K. hakkındaki soruşturma sürüyor.